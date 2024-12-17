На Авито житель Воронежа продает "подарок губернатора Куйвашева" с гравировкой

На Авито появилось объявление о продаже "подарка от губернатора" Свердловской области Евгения Куйвашева - наручных часов с гравировкой.

В объявлении сказано, что часы являются подарком от главы Среднего Урала. За что именно был вручен это подарок, неизвестно, но согласно документам, часы с автоподзаводом были проданы в октябре 2015 года. Гравировка на обратной стороне циферблата гласит: "От Губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В.".

"Пoлет Kлаccикa. Mexaнизм - Япония ( Miyotа), c автоподзаводoм. Коpoбкa - кpaсноe дерeвo+ бaрxат. Pемешoк кoжа, но сo следами носки (чуть-чуть потеpта кожa). Корпус и стеклo в идеальном состоянии. Аналогичные новые такие же часы стоят от 110.000₽", - говорится в объявлении.

Стоимость товара 25 тыс. рублей. Сам продавец находится в Воронеже.

"Продавать, конечно, жалко, но ипотека душит" – отмечает продавец.

На момент публикации у объявления, выставленного вечером понедельника, 1 тыс. 732 просмотра.