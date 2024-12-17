Житель Ижевска устроил дебош в аэропорту Екатеринбурга из-за проверки документов

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали очередного дебошира. Мужчина был пьян и оказал сопротивление силовикам.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, накануне транспортным полицейским поступил сигнал, что в зоне паспортного контроля стерильной зоны терминала А пассажир нарушает общественный порядок. Прибывшие сотрудники задержали 35-летнего жителя Ижевска, который по внешним признакам был пьян и ругался матом.

Пока дебошира вели в дежурную часть линейного отдела, он оказывал сопротивление. В результате на хулигана надели наручники. От прохождения экспертизы на опьянение мужчина категорически отказался.

Силовики выяснили, что пассажир приехал в аэропорт Екатеринбурга, чтобы улететь к себе в Ижевск. В зоне паспортного контроля он решил, что работники аэропорта слишком долго проверяют его документы, и начал выражаться грубой нецензурной бранью.

На дебошира составили административный протокол. Сегодня, 17 декабря, Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил мужчине двое суток ареста.

Напомним, на днях в Кольцово задержали жителя Читы, который устроил пьяный дебош. При задержании он также оказал сопротивление.