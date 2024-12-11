Житель Читы устроил дебош в аэропорту Екатеринбурга и оказал сопротивление силовикам

В екатеринбургском аэропорту задержали жителя Читы, который устроил пьяный дебош. При задержании он оказал сопротивление.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, накануне поздним вечером полицейским в аэропорту Кольцово поступил сигнал, что в кафе в стерильной зоне терминала А посетитель нарушает общественный порядок. Прибывшие силовики задержали 40-летнего жителя Читы.

Вскоре выяснилось, что читинец приехал в аэропорт Екатеринбурга, чтобы улететь домой. В ожидании посадки мужчина отправился в кафе, где выпивал крепкий алкоголь. В какой-то момент ему стало скучно и он начал приставать к другим посетителям: подходил и пытался вступить в диалог, однако общаться с ним никто не хотел. Тогда приезжий стал возмущаться и выражаться нецензурной бранью.

Транспортные полицейские доставили нарушителя в дежурную часть. Как отметили в МВД, читинец оказывал сопротивление, поэтому на него пришлось надеть наручники. От прохождения экспертизы на опьянение он отказался. На мужчину составили административный протокол за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением требованию представителя власти.

Напомним, недавно в аэропорту Кольцово задержали двух дебоширов, нарушавших порядок при посадке в самолет до Пхукета.