17 Декабря 2024
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Фото: ТРК ВС РФ &quot;ЗВЕЗДА&quot;

В России появятся схожее с "Орешником" оружие

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил о том, что в России заканчивается разработка не менее эффективного, чем "Орешник", оружия

По его словам, основной принцип развития РВСН – опережающее создание необходимого задела для гарантированного обеспечения безопасности страны. Данные меры связаны прежде всего с созданием ракетных комплексов, оснащаемых современными средствами противодействия противоракетным системам с учётом возможных характеристик будущих информационных и ударных систем ПРО.

Генерал отметил, что межконтинентальные баллистические ракеты оснащают принципиально новыми типами боевых блоков, которые практически неуязвимы. Сегодня о них знает весь мир – это гиперзвуковой блок комплекса "Авангард", гиперзвуковое оснащение комплекса "Орешник". Есть и другое схожее оружие.

"На завершающей стадии разработки широкая линейка не менее эффективных изделий, рассказать о которых время ещё не пришло", - сказал генерал Каракаев в интервью "Красной звезде", приуроченном к 65-летию со дня создания Ракетных войск стратегического назначения.

Серийный выпуск "Орешника" начнется в ближайшее время. По словам президента Владимира Путина, в стране ускоренно переоснащают армию и флот на современные образцы вооружений и техники. Российский лидер отметил, что Москва ведет себя аккуратно и сдержанно по всем направлениям, но проявляет необходимую волю на государственном уровне и на уровне российских граждан "там, где нужно".

Теги: Сергей Каракаев, РВСН, ракета


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