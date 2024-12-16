16 Декабря 2024
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Фото: скриншот видео с telegram-канала &quot;SHOT&quot; / t.me/shot_shot

Путин: Серийный выпуск "Орешника" начнется в ближайшее время

Серийный выпуск "Орешника" начнется в ближайшее время. Об этом сегодня сообщил Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны.
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Российский президент добавил, что в стране ускоренно переоснащают армию и флот на современные образцы вооружений и техники.

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов добавил, что нужно выстраивать планы с учетом характера будущих военных конфликтов.

Он отметил, что в следующем году в составе авиационных сил появятся четыре стратегических ракетоносца Ту-160М. А в военно-морской флот включат ракетную подводную лодку стратегического назначения "Князь Пожарский".

Также в России продолжат совершенствование "бесконтактных" боевых действий: развитие робототехнических комплексов как для ведения боя на суше, так и на воде. Это делается на основе искусственного интеллекта и технологий межмашинного взаимодействия.

Министр обороны отметил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в ходе специальной военной операции показали высокую эффективность.

По его словам, в этом году сбито 86 крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, 215 баллистических ракет АТАCMS, более полутора тысяч реактивных снарядов HIMARS и более 27-ти тысяч беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Также в России могут создать "войска беспилотных систем". По словам Белоусова, они могут появиться уже в третьем квартале 2025 года. По поручению Путина, в стране создадут научно-технические центры по развитию средств навигации и противодействию угрозам в космосе.

Ранее мы сообщали, что достаточное количество новых российских ракет "Орешник" практически отменяет необходимость применения ядерного оружия. Об этом на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил глава государства Владимир Путин.

"По большому счету, нам теперь нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а "Орешник", — сказал президент РФ.

Российский лидер отметил, что Москва ведет себя аккуратно и сдержанно по всем направлениям, но проявляет необходимую волю на государственном уровне и на уровне российских граждан "там, где нужно".

Теги: орешник, путин, минобороны, белоусов


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