СМИ: ХАМАС и Израиль могут достичь соглашения по освобождению заложников до конца декабря

Палестинская радикальна группировка ХАМАС и Израиль могут достичь соглашения по освобождению заложников до конца декабря. Об этом сообщил саудовский телеканал Al Hadath.

Источники отмечают, что достигнут "значительный прогресс" на пути к окончательному соглашению по Газе.

По данным новостного портала Ynet, израильская делегация отправилась в Катар для переговоров. Как заявил высокопоставленный израильский чиновник, большинство деталей соглашения согласовано, но основной спор заключается в количестве заложников, которые должны быть освобождены на первом этапе.

В ноябре издание The Times of Israel со ссылкой на источники сообщило, что соглашение не будет включаться в себя прекращение боевых действий в секторе Газа, однако предусмотрит прекращение огня на 42 дня. За это время группировка должна освободить часть заложников.