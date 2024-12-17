17 Декабря 2024
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Фото: Yousef Mohammed/Global Look Press

СМИ: ХАМАС и Израиль могут достичь соглашения по освобождению заложников до конца декабря

Палестинская радикальна группировка ХАМАС и Израиль могут достичь соглашения по освобождению заложников до конца декабря. Об этом сообщил саудовский телеканал Al Hadath.

Источники отмечают, что достигнут "значительный прогресс" на пути к окончательному соглашению по Газе.

По данным новостного портала Ynet, израильская делегация отправилась в Катар для переговоров. Как заявил высокопоставленный израильский чиновник, большинство деталей соглашения согласовано, но основной спор заключается в количестве заложников, которые должны быть освобождены на первом этапе.

В ноябре издание The Times of Israel со ссылкой на источники сообщило, что соглашение не будет включаться в себя прекращение боевых действий в секторе Газа, однако предусмотрит прекращение огня на 42 дня. За это время группировка должна освободить часть заложников.

Теги: хамас, израиль, заложники


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