ХАМАС может заключить соглашение с Израилем по обмену заложниками

Группировка ХАМАС намерена заключить соглашение с Израилем по обмену заложниками. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники.

"Впервые за долгое время появился хороший шанс заключить соглашение о заложниках с группировкой ХАМАС", - сообщают источники издания.

По их данным, соглашение не будет включаться в себя прекращение боевых действий в секторе Газа, однако предусмотрит прекращение огня на 42 дня. За это время группировка должна освободить часть заложников.