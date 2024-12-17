В России на четверть подорожают рыбные консервы

В России планируют поднять отпускные цены для ритейлеров на рыбные консервы и пресервы на 5-25%. Причина - дефицит рыбы, которой поймали меньше.

"Балтийский берег", "Русское море" и "Европром" с 16-18 декабря повысят отпускные цены на свою продукцию. В случае "Балтийского берега" речь идет о повышении цен на 16 позиций на 3-25%. В "Европроме" горбуша подорожала на 30%, скумбрия – на 40%. В "Русском море" указывают, что тихоокеанское сырье стало дороже в среднем на 16%, атлантическое – на 10%, пишет "Ъ".

В России в три раза сократилось производство лососевой икры. По данным Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (ФГИС "ВетИС"), за 10 месяцев 2024 г. деликатеса произведено 10 тыс. т, в то время как за аналогичный период прошлого года этот показатель составил 29 тыс. т. Также отмечается сокращение производства структурированной икры, которая представляет собой икорную массу с добавлением комплексных пищевых добавок. За 10 месяцев этого года ее производство составило 433 т, что на 5,5% меньше аналогичного периода прошлого года. Цены на деликатес к октябрю по сравнению с тем же периодом 2023 г. уже выросли на 25%.

На этом фоне спрос на имитированную (искусственную) красную икру за год увеличился на 19%. По словам аналитиков "Контур.Маркета", которые проанализировали чеки в торговых точках по всей стране в октябре-ноябре в сравнении с 2023 г., это произошло из-за сильного подорожания натуральной икры, а также снижения ее добычи в уходящем году. Дело в том, что лососевая путина 2024 г. стала худшей за последние 20 лет. Резкий скачок интереса к искусственной икре подтверждают в Рыбном союзе и Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка. Там среди причин назвали и рост качества имитированной икры