В России в три раза упало производство красной икры

В России в три раза сократилось производство лососевой икры.

По данным Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»), за 10 месяцев 2024 года деликатеса произведено 10 тыс. т, в то время как за аналогичный период прошлого года этот показатель составил 29 тыс. т. Также отмечается сокращение производства структурированной икры, которая представляет собой икорную массу с добавлением комплексных пищевых добавок. За 10 месяцев этого года ее производство составило 433 т, что на 5,5% меньше аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, уменьшился выпуск искусственной красной икры, которая изготавливается из водорослей, рыбного бульона, специальных добавок, иногда с добавлением желатина. За аналогичный период ее произвели 544 т вместо 718 т годом ранее, сообщают "Известия".

Напомним, в России, несмотря на то, что завершилась путина, дорожает красная икра. Цены на деликатес к октябрю по сравнению с тем же периодом 2023 года уже выросли до 25%.