В России вырос спрос на имитированную икру из-за подорожания натуральной

В России спрос на имитированную (искусственную) красную икру за год увеличился на 19%.

По словам аналитиков "Контур.Маркета", которые проанализировали чеки в торговых точках по всей стране в октябре-ноябре в сравнении с 2023 годом, это произошло из-за сильного подорожания натуральной икры, а также снижении ее добычи в уходящем году.

Резкий скачок интереса к искусственной икре подтверждают в Рыбном союзе и Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка. Там среди причин назвали рост качества имитированной икры, сообщают "Известия".

Осенью сообщалось, что в России, несмотря на то, что завершилась путина, дорожает красная икра. Цены на деликатес к октябрю по сравнению с тем же периодом 2023 года выросли до 25%. Прогнозировалось, что к Новому году икра может подорожать еще на 10%. Как сообщил глава Рыбного союза Александр Панин и подтвердили в Рыбной ассоциации, причина подорожания — рост спроса на фоне нерыбного года.