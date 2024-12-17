Трамп пообещал позже высказаться о территориальных уступках Украины

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал позже обсудить вопрос уступок территорий Украины.

"Я скажу вам, когда состоится моя первая встреча", — сказал он в эфире телеканала Fox News.

Трамп не уточнил, какую именно встречу он имел в виду. В этом же интервью он заявлял о готовности вести переговоры и с президентом РФ Владимиром Путиным, и с главой киевского режима Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.

Также Трамп считает, что Зеленский должен готовиться к договоренности о прекращении конфликта. Избранный президент США отметил, что Владимиру Путину также предстоит заключить сделку по урегулированию конфликта.

Ранее стало известно, что Трамп может никогда не удовлетворить требования Украины: политик стремится не только закончить конфликт, не взяв на себя никакой ответственности за защиту этой страны, но и в целом сократить обязательства США по обеспечению безопасности Европы.