Южная Корея ввела санкции против России и КНДР

Южная Корея ввела санкции против представителей России и КНДР. Речь идет как об организациях, так и о физлицах.

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Санкции введены в отношении 11 людей и 15 учреждений. Семеро людей — россияне, четверо — северокорейцы. Среди последних есть северокорейские генералы, которых якобы отправили на Украину.

Из 15 организаций 14 – российские. Они участвовали в финансовых операциях между Россией и Северной Кореей, а также транспортировке и торговле оружием, пишет РБК.