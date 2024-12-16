Мэр Перми объяснил, почему в городе стало меньше транспорта

Мэр Перми Эдуард Соснин во время прямого эфира высказался о том, почему часть общественного транспорта города не вышла на линии.

Сейчас по Перми ездят 92-94% всего общественного транспорта. Показатель снизился с 98% стали проблемы с приобретением запчастей и отсутствие водителей, пишет РБК-Пермь.

Ранее администрация Перми утвердила постановление об увеличении стоимости проезда в городском общественном транспорте с 15 апреля 2025 г. Согласно проекту, новый тариф составит 40 руб. за поездку. Также документ предусматривает рост стоимости тарифа в 2026 и 2027 г. Так, с 15 апреля 2026 г. тариф составит 43 руб., с 15 апреля 2027 г. - 46 руб.