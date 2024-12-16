Путин: Повышать расходы на оборону до бесконечности нельзя

Расходы на оборону нельзя повышать до бесконечности, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

По словам главы государства, 6,3% ВВП сейчас тратится на повышение и укрепление обороноспособности.

"Для того, чтобы все компоненты в стране, все составляющие жизнедеятельности государства - экономика, социальная сфера в самом широком смысле этого слова, наука, образование, здравоохранение - развивались, раскачивать до бесконечности, повышать до бесконечности вот эти расходы мы тоже не можем", - подчеркнул Путин.

Ранее президент РФ на заседании коллегии Министерства обороны сообщил, что серийный выпуск "Орешника" начнется в ближайшее время. Путин добавил, что в стране ускоренно переоснащают армию и флот на современные образцы вооружений и техники.