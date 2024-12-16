"Газпром нефть" высадила два миллиона хвойных деревьев в Восточной и Западной Сибири

Более 2 млн молодых сосен и елей высадила в 2024 году "Газпром нефть" в Западной и Восточной Сибири в рамках программы по лесовосстановлению. Общая площадь посадок превысила 800 га.

Как сообщили Накануне.RU в компании, самые значительные объемы работ пришлись на Югру, где на 400 га посадили 1,2 млн сеянцев сосны. Предпочтение этой хвойной культуре экологи отдают за хорошую приживаемость в природно-климатических условиях Севера. Также проект охватил Томскую и Иркутскую области.

"Со следующего года мы масштабируем и географию, и объемы программы – в перспективе нескольких лет они достигнут 10 тысяч гектаров в год", – рассказал генеральный директор "Газпромнефть-Развития", заместитель начальника департамента по крупным проектам разведки и добычи "Газпром нефти" Айдар Сарваров.

В компании отмечают, что в 2024 году работы по лесовосстановлению проводились по собственным программам предприятий "Газпром нефти", а также в рамках сотрудничества с Рослесинфоргом. Высадка деревьев является частью проекта "Зеленая среда", который реализуется в рамках программы социальных инвестиций "Родные города".