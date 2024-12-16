16 Декабря 2024
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Россию не победить: более 400 тысяч добровольцев отправились в этом году на СВО

Около 430 тысяч человек подписали контракт с военными службами РФ в этом году. Как сказал на заседании коллегии Министерства обороны Владимир Путин, "поток добровольцев не прекращается".
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По словам главы Минобороны Андрея Белоусова, около 96% военных могут вернуться в строй после выписки из госпиталей.

"А показатель госпитальной летальности на сегодня составляет менее половины процента и продолжает снижаться", – добавил он.

Президент России также сказал, что снижение мобилизационного возраста до 18 лет на Украине станет очередным преступлением киевского режима.

По его словам, "пацанов погонят на убой".

Андрей Белоусов высказался о развитии армии и ходе специальной военной операции.

По его мнению, армия должна стать более гибкой и восприимчивой к инновациям. Деятельность Министерства обороны строится с учетом следующих ключевых факторов. Среди них – обеспечение полной готовности к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие. Говоря о ходе специальной военной операции, Белоусов сказал, что подорван боевой потенциал противника.

"Только в текущем году потери ВСУ превысили 560 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. А всего составили почти 1 млн человек за всё время СВО. Только в курской авантюре киевской режим потерял более 40 тыс. военнослужащих", - сказал Белоусов.

Теги: путин, сво, доброволец


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