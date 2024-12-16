Белоусов: С начала СВО ВСУ потеряли 1 млн человек

Министр обороны России Андрей Белоусов выступил на коллегии министерства. Он высказался о развитии армии и ходе специальной военной операции.

По мнению Белоусова, армия должна стать более гибкой и восприимчивой к инновациям. Деятельность Министерства обороны строится с учетом следующих ключевых факторов. Среди них – обеспечение полной готовности к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие. Говоря о ходе специальной военной операции, Белоусов сказал, что подорван боевой потенциал противника.

"Только в текущем году потери ВСУ превысили 560 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. А всего составили почти 1 млн человек за всё время СВО. Только в курской авантюре киевской режим потерял более 40 тыс. военнослужащих", - сказал Белоусов.

Министр предложил сформировать новый род войск – "войска беспилотных систем".

"При Вашем (президента) решении завершим их создание уже в третьем квартале следующего года. С учетом возросшей роли космических систем в обеспечении боевых действий – требуется создать научно-технические центры по развитию средств навигации и противодействию угрозам в космосе", - цитирует Белоусова пресс-служба Минобороны России.