Путин: Достаточное количество "Орешника" практически отменяет необходимость применения ядерного оружия

Достаточное количество новых российских ракет "Орешник" практически отменяет необходимость применения ядерного оружия

Об этом на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил глава государства Владимир Путин. "По большому счету, нам теперь нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а "Орешник", — сказал президент РФ.

"Если разобраться, достаточное количество этих современных систем оружия ставит просто на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия", — указал Путин.

Российский лидер отметил, что Москва ведет себя аккуратно и сдержанно по всем направлениям, но проявляет необходимую волю на государственном уровне и на уровне российских граждан "там, где нужно".

Ранее Россия применила гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности "Орешник" с безъядерной боевой частью. Если оценивать технически, то это первая примененная Россией в военных действиях гиперзвуковая ракета за последние годы, потому что считать полностью гиперзвуковыми "Кинжал" и "Искандер" нельзя, уверен военный эксперт Виктор Алкснис.