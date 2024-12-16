Хинштейн посоветовал чиновникам, комментирующим работу военных, надеть погоны

Врио главы Курской области Александр Хинштейн раскритиковал замгубернатора Михаила Горбунова за то, что тот на заседании правительства назвал данные по сбитым над регионом дронам.

По мнению Хинштейна, это неправильно, когда органы гражданского управления начинают подменять военных.

"Все оценки даются теми, кто на это уполномочен. Те, кто считают иначе, имеют возможность надеть погоны и идти туда, где эта система в полном объеме действует", - приводит ТАСС слова Хинштейна.

Ранее врио губернатора заявил, что без претензий примет увольнение чиновников, которые не готовы работать в новом формате. Он также предложил покаяться чиновникам, "чувствующим за собой какие-то грехи". Позже он заявил, что никто из чиновников в Курской области пока не покаялся.

Напомним, Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области 6 декабря. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, комментируя назначение, сейчас в данном регионе востребовано кризисное управление.