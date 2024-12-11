Хинштейн: Никто из чиновников Курской области пока не покаялся

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что никто из чиновников в Курской области пока не покаялся.

"Им надо осознать, подобрать слова", - цитирует Хинштейна ТАСС. "Явку с повинной написать не так легко", - добавил он.

Ранее врио губернатора заявил, что без претензий примет увольнение чиновников, которые не готовы работать в новом формате. Он также предложил покаяться чиновникам, "чувствующим за собой какие-то грехи".

Напомним, Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области 6 декабря. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, комментируя назначение, сейчас в данном регионе востребовано кризисное управление.

В Кремле сообщили, что прежний губернатор Курской области Алексей Смирнов сам подал в отставку. Ранее министр транспорта России Роман Старовойт заявил, что Смирнов в последнее время недостаточно хорошо вел диалог с жителями региона: он не объяснял им, какие доступны меры поддержки.

9 декабря врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал указ об отставке правительства. Все члены правительства стали временно исполняющими обязанности.