Каллас: ЕС не обсуждает отправку миротворцев на Украину

Страны Евросоюза (ЕС) не обсуждают отправку миротворцев на Украину, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

По ее словам, для этого в стране должен наступить мир. Дипломат также отметила, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону «прямо говорит, что Россия не отступит от своих целей". "Поэтому мы не можем это обсуждать", - цитирует ТАСС Каллас.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщила, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент — около 100 тысяч человек. По сути это означает оккупацию: территорию страны распределят между Британией, Германией, Польшей и Румынией, заявило ведомство.

В октябре СМИ со ссылкой на неназванного депутата Европарламента сообщали, что европейские миротворцы могут появиться в зоне конфликта на Украине, правда, после его окончания.