"Спецавтобаза" запускает акцию по списанию пени перед Новым годом

АО "Спецавтобаза" запускает ежегодную акцию "Новый год без долгов", согласно которой жителям Свердловской области аннулируют пени при погашении долгов за вывоз мусора до 31 декабря 2024 года.

"Принять участие в акции "Новый год без долгов" могут только физические лица: необходимо оплатить сумму, указанную в декабрьской квитанции, до 31 декабря. Акция не касается пени, которые были начислены по решению суда", — рассказал представитель "Спецавтобазы" Виктор Малютин.

Оплатить услугу или погасить задолженность можно дистанционно через "Личный кабинет" на сайте sab-ekb.ru или с помощью сервиса "Фрисби". А также лично любым из трех способов: в кассе любого банка, в отделении "Почты России" или в кассе Расчетного центра Урала.