Одного из задержанных на Ямале мигрантов арестовали по подозрению в незаконном хранении оружия

В отношении одного из двух задержанных в Ноябрьске мигрантов возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), а также ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия). Об этом Накануне.RU сообщили в УФСБ по Тюменской области.

Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Суд отправил его под стражу. В отношении второго подозреваемого Ноябрьский городской суд принял решение о принудительном выдворении его из страны.

Напомним, в доме мигрантов во время обыска более сотни патронов, порох, приспособление для съема ствола оружия, пристрел с лазерным прицелом, 27 сим-карт, накладную лысину и линзы для смены цвета глаз. Сообщалось, что задержанные являются гражданами Таджикистана.