В ЯНАО задержали двух мигрантов с оружием, лазерным прицелом и накладной лысиной

В Ноябрьске задержаны двое граждан Таджикистана с оружием, накладной лысиной, лазерным прицелом и линзами для смены цвета глаз, сообщает "База" со ссылкой на свои источники.

Задержанные - 39-летний Некруз и 37-летний Шахрат. В их доме во время обыска более сотни патронов, порох, приспособление для съема ствола оружия, пристрел с лазерным прицелом, 27 сим-карт. На мужчин возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия.

"По версии самих граждан Таджикистана, ничего противозаконного они не делали: один интересуется оружием, другой любит охоту. Однако, по словам источников, сотрудники спецслужб не очень верят задержанным. При этом, несмотря на то, что оба мужчины получили вид на жительство несколько месяцев назад (они зарегистрированы в ХМАО), на допросах они резко перестали понимать русский язык", - говорится в сообщении.