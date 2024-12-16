Команда Трампа изучит предложение Орбана о прекращении огня на Украине

Команду избранного президента США Дональда Трампа заинтересовал план урегулирования ситуации на Украине премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом заявил будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

По его словам, инициатива будет "внимательно изучена".

Напомним, Орбан заявил, что Венгрия предложила Украине установить на Рождество прекращение огня с Россией и провести масштабный обмен военнопленными, но Владимир Зеленский отверг эту инициативу.

Перед тем, как озвучить это предложение президенту России Владимиру Путину, Орбан встречался с Трампом. Однако Уолтц отказался уточнять, передал ли Трамп через Орбана какое-либо послание российскому лидеру, сообщает ТАСС.

Ранее Зеленский отверг в Telegram предложение победившего на выборах президента США Дональда Трампа о немедленном прекращении огня. По словам украинского президента, конфликт не закончится "бумажкой и несколькими подписями". Глава государства указал, что во время встречи с Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном 7 декабря он сказал, что "нам нужен справедливый и сильный мир".