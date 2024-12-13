Челябинец из ревности зарезал сожительницу в магазине

В Челябинске вынесли приговор мужчине, совершившему убийство сожительницы на ее рабочем месте в магазине.

Как пояснили Накануне.RU в региональной прокуратуре, в ноябре 2023 года средь бела дня в магазине "Магнит", где работала сожительница осужденного, мужчина в ходе ссоры нанес женщине ножевые ранения, в результате которых она скончалась. Как установило следствие, мотивом убийства стала ревность и личная неприязнь.

Тракторозаводский районный суда Челябинска осудил ранее уже неоднократно судимого жителя города по ч. 1 ст. 105 УК РФ и приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Осужденный и его адвокат пытались оспорить приговор, ссылаясь на отсутствие умысла на убийство, но суд отклонил эти жалобы и оставил приговор без изменения.

Ранее суд вынес приговор екатеринбуржцу, который до смерти избил приятеля бейсбольной битой из-за ревности.