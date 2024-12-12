Ревнивый екатеринбуржец до смерти избил приятеля бейсбольной битой: приговор суда

Житель Екатеринбурга отправится в колонию за причинение смертельных травм знакомому. Преступление было совершено из-за ревности.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 2 марта 2024 года на квартире в микрорайоне Уралмаш. 32-летний мужчина выпивал со своим приятелем, после чего уснул. Когда он проснулся, то узнал от сожительницы, что знакомый в это время вел себя непристойно, приставал к ней и распускал руки.

Приревновав, уралец схватил бейсбольную биту и нанес ей удары приятелю. Тот попытался убежать, но не смог, и избиение продолжилось. Все закончилось тем, что стоя на коленях в подъезде знакомый принес сожительнице свои извинения. Бригадой "скорой помощи" избитый был доставлен в больницу, где 24 марта умер от многочисленных травм.

Как отметили в прокуратуре, подсудимый екатеринбуржец своей вины не признал. На суде он заявил, что биту не применял, наносил удары только руками, а смерть приятеля наступила вообще не от его действий. Однако Орджоникидзевский районный суд, изучив все доказательства, назначил уральцу 7,5 лет колонии строгого режима.

Напомним, на днях в Екатеринбурге мужчина из ревности пытался застрелить своего соперника из строительного пистолета. Расследуется уголовное дело.