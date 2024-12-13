Дегтярев стал президентом Олимпийского комитета России

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев избран на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР).

Как передает ТАСС, он был единственным кандидатом. По итогам открытого голосования Дегтярев получил 197 голосов, двое воздержались.

В середине октября стало известно об уходе с поста главы ОКР Станислава Позднякова. Тогда он отметил, что для дальнейшего укрепления олимпийского движения России сейчас сложились своевременные предпосылки, в том числе экономические, для смены лидера и команды.

Позднее глава федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предложил выдвинуть кандидатуру Дегтярева на пост главы ОКР.