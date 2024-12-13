ХК "Автомобилист" отказался от канадского нападающего Лайпсика

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" официально объявил, что перевел нападающего Брендана Лайпсика в список отказов.

В этом сезоне 30-летний хоккеист провел 25 матчей за уральскую команду, в которых набрал 7 (6+1) очков. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ХК "Автомобилист", согласно регламенту КХЛ игрок, помещенный в список отказов, в течение 48 часов может быть выбран другим клубом лиги.

Напомним, что "Автомобилист" подписал канадского нападающего с российским гражданством в мае нынешнего года. Одностороннее соглашение с форвардом было рассчитано на два года.