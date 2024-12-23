ХК "Автомобилист" обменял Лайпсика в "Сибирь" и получил права на финского форварда

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" произвел обмен хоккеистами с новосибирской "Сибирью".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, в "Сибирь" переходит 30-летний нападающий Брендан Лайпсик. В свою очередь, команда из Екатеринбурга получает права на центрального нападающего Янне Куокканена, который в этом сезоне выступает в чемпионате Швейцарии.

Как пояснили в клубе, данная сделка помогает "Автомобилисту" в вопросах соблюдения потолка зарплат в связи с уже состоявшимися переходами в команду Даррена Дица и Никиты Шашкова, а также планирующегося возвращения из списка травмированных Ника Эберта.

В нынешнем сезоне Брендан Лайпсик провел за "Автомобилист" 25 матчей, в которых набрал 7 (6+1) очков при показателе полезности минус 4. Недавно игрок был переведен в список отказов.

Янне Куокканен родился в 1998 году. Финский хоккеист был задрафтован клубом НХЛ "Каролина Харрикейнз" под 43-м номером на драфте НХЛ 2016 года. Всего нападающий провел в НХЛ 119 матчей, в которых набрал 42 (14+28) очка, выступая за клубы "Каролина" и "Нью-Джерси". В нынешнем сезоне Куокканен играет в швейцарском клубе "Лозанна".