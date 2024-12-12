Над казармами спецполка полиции в Грозном сбили БПЛА

Над казарменными зданиями спецполка полиции в Грозном минувшей ночью сбит беспилотник. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, легкие ранения получили четыре бойца караула. "Дежуривший личный состав в это время находился в защищенных от подобных атак помещениях", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он добавил, что БПЛА сдетонировал в воздухе, повредив кровлю и выбив стекла. В результате падения обломков произошел небольшой пожар, который быстро потушили.

"Мы это так не оставим! И только за этих 4-х раненых мы положим 400 укронатовцев", - пообещал Кадыров.

Напомним, 29 октября украинские дроны атаковали Гудермес. Из-за атаки беспилотников загорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. 30 октября глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил об "ударах возмездия" за атаку. По его словам, ВКС МО России нанесли два удара "Геранями" по центру управления беспилотных систем Генштаба ВСУ в Киеве.

4 декабря Кадыров сообщил об атаке дрона на центр Грозного. В результате была разрушена автозаправка и крыша полка полиции. Кроме того, во время происшествия пострадали люди.