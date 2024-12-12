В Таганроге начался выпуск тяжелого транспортного дрона - аналога Bayraktar

На авиастроительном предприятии в Таганроге началось производство тяжелых беспилотных аппаратов. Об этом сообщил на экспортном совете при губернаторе Ростовской области генеральный директор компании "Первое ОКБ" Алексей Фитингоф, пишет "Российская газета".

По его словам, транспортный беспилотник из Таганрога по тактико-техническим характеристикам схож с турецким БПЛА Bayraktar. В то же время Фитингоф подчеркнул, что сравнивать их не совсем корректно, так как Bayraktar является ударно-разведывательным беспилотником, а таганрогский тяжелый дрон - это транспортный БПЛА.

Такие дроны могут доставлять оборудование, боеприпасы, медикаменты, продовольствие, что позволяет использовать их и в гражданских, и в военных целях.

Дальность полета российского дрона - свыше 1000 километров, грузоподъемность - 200 - 300 килограммов. Дальность полета Bayraktar, оснащенного 172-сильным двигателем PD170, составляет около 1800 километров, а грузоподъемность - 280 килограммов.

Напомним, 11 декабря Таганрог подвергся ракетной атаке. Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что повреждено промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей. Кроме того, в результате атаки повреждена котельная. Позднее Минобороны РФ уточнило, что украинские войска атаковали Таганрог шестью баллистическими ракетами ATACMS, целью был военный аэродром. По данным ведомства, две ракеты сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. Из-за падения обломков есть пострадавшие среди личного состава. В министерстве подчеркнули, что атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа.

В мае глава администрации Таганрога Ростовской области Андрей Фатеев опроверг появившиеся в соцсетях сообщения об атаке БПЛА на "Авиационный ремонтный завод 325".