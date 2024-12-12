МИД РФ: Москва поможет россиянам, желающим покинуть Сирию

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Москва готова оказать помощь гражданам России, желающим покинуть Сирию.

"Кто хочет, конечно, мы поможем выехать. Но это требует договоренности с местными людьми, которые контролируют или должны контролировать вопросы безопасности", - отметил Богданов.

Напомним, что в конце прошлой недели вооруженная оппозиция в Сирии захватила Дамаск для формирования переходных органов власти, о чем было объявлено общественности.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала россиян воздержаться от поездок в Сирию. По ее словам, российская дипломатическая миссия в Дамаске работает в крайне небезопасных условиях, а приоритетом ведомства является безопасность всех российских граждан.

Ранее омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что ведется поиск решений по эвакуации граждан России с детьми из Сирии, так как уже стали поступать соответствующие обращения. До этого она указала, что РФ готова забрать из Сирии 130 детей, чье родство с российскими гражданами было подтверждено тестами ДНК.