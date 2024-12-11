11 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

Захарова призывает россиян не ездить в страны Запада, США и Сирию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала не ездить в США и другие страны Запада. Как сообщает ТАСС, это связано с мошеннической схемой "выманивания за границу российских граждан", к которым у власти США имеются какие-то претензии.
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"Нужно сопоставить все риски, если это внимание, которое проявляется к российским гражданам со стороны американцев, становится подозрительным и навязчивым, то, возможно, имеет смысл прервать эти контакты", - сказала она.

По словам Захаровой, в США нет справедливого судопроизводства. В некоторых случаях из-за ничего дают сроки 15 и даже 25 лет лишения свободы.

"…следует тщательно взвешивать все "за" и "против", просчитывать риски поездок за рубеж. Ну, естественно, это не касается дружественных России государств", - сказала дипломат.

Также в МИД РФ предупредили о поездках в Сирию. Российская дипломатическая миссия в Дамаске работает в крайне небезопасных условиях. Приоритет для ведомства в том, чтобы все российские граждане были в безопасности. Также важна неприкосновенность российских объектов: дипломатических, военных и других организаций.

Ранее мы писали, что омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в Telegram, что ведется поиск решений по эвакуации граждан России с детьми из Сирии.

По ее словам, стали поступать соответствующие обращения.

Ранее она указала, что РФ готова забрать из Сирии 130 детей, чье родство с российскими гражданами было подтверждено тестами ДНК. По ее словам, запросов от родственников, которые ищут детей более тысячи. Но документы пока готовы только на 130.

Теги: захарова, мид, сша, запад, сирия


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