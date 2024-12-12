Медведев: Россия готова возобновить переговоры с Украиной, но с учетом реалий

Россия готова к возобновлению переговоров с Украиной, но при понимании Киевом реалий сегодняшнего дня и с учетом предложений президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, передает ТАСС.

Медведев находится в Пекине с двухдневным рабочим визитом. Зампред Совбеза сообщил, что в ходе встречи обсуждался украинский кризис, китайский лидер изложил видение возможностей урегулирования.

Также Медведев передал Си Цзиньпину "личное послание" от президента РФ Владимира Путина.

14 июня президент России Владимир Путин назвал условия для немедленного прекращения огня и начала переговоров: это вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание регионов российскими, внеблоковый статус Украины.