НАТО напугано: скрыть причастность Запада к ракетным атакам на Россию нереально

В военно-политическом альянсе государств НАТО опасаются, что агрессия против России может привести к серьезному ответу Москвы в адрес западных стран. Как сообщают Известия,

В альянсе испугались после применения РФ ракеты "Орешник" против Украины. Там также беспокоятся о том, что Москва прекрасно знает то, что прямое участие в ударах дальнобойным оружием вглубь страны принимают США, Британия и Франция.

Эксперты альянса понимают, что скрыть их причастность к ракетным атакам нереально. И это стало очень тревожным знаком для НАТО.

В альянсе также опасаются, что Москва может инкриминировать Западу вооруженную агрессию против России.

Ранее мы рассказывали, что Россия применила гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности "Орешник" с безъядерной боевой частью.

Как сказала спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, на Западе прекрасно поняли сигнал Путина, посланный "Орешником"

"Мы точно знаем, что сигнал уже расшифрован конкретными людьми, которыми будет определяться и политика по Украине, и политика в сфере безопасности, и международная политика Вашингтона после 20 января 2025 года", — сказала она.

По словам спикера, сигнал Путина поняли и приняли не только команда Джо Байдена, но и команда вновь избранного президента США Дональда Трампа.