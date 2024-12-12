12 Декабря 2024
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Происшествия Волгоградская область
Фото: Накануне.RU

Россиянка скончалась от заражения бешенством после укуса лисы

Женщина из Волгоградской области умерла после укуса лисы, которая напала на нее возле дома. Она не обращалась в больницу, чтоб поставить прививку от бешенства, два месяца, сообщает SHOT.
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44-летняя Светлана из Михайловки продолжила вести хозяйство и работать, потому что у нее не было никаких симптомов. Только спустя какое-то время ей стало плохо: появились тошнота, рвота. Также у нее развилась гидрофобия. Она не могла пить воду. Каждый раз, когда она хотела это сделать, начинались судороги.

Врачи отметили, что такой симптом — следствие развивающегося бешенства в организме. Люди боятся воды настолько, что не могут её пить, а при любой попытке утолить жажду у них начинаются судороги, панические атаки и спазмы мышц гортани.

Светлану увезли в больницу с острой вирусной инфекцией, а через два дня подключили к ИВЛ. Как объяснили врачи, вирус очень сильно разрушил ее организм.

Врачи оказались бессильны: Светлана скончалась.

В ноябре стая собак напала на мужчину и откусила кусок кожи с его ноги в Новосибирске. Алексей, работающий мусорщиком, приехал очистить бак с отходами на улице Малыгина. На него с разных сторон набросились собаки. Один из псов прокусил ногу и оторвал кусок кожи.

Помог отбиться от собак водитель машины: он услышал крики. Алексея доставили в ближайшую больницу. Ему обработали и зашили рану и проставили уколы.

Теги: бешенство, лиса, укус


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