В Ханты-Мансийском районе бешеный волк напал на вахтовиков

В Ханты-Мансийском районе бешеный волк напал на вахтовиков, сообщают "Вести Югория"

Все произошло в урочище Таволжном. По словам вахтовиков, они услышали грызню и сперва решили, что подрались собаки, однако незваным гостем оказался волк. Хищник кинулся на мужчин. Пострадали двое человек. Их доставили в больницу, где поставили несколько вакцин, в том числе от бешенства.

Один из пострадавших был ранен в шею и кисти рук - попав в эти места, вирус распространяется намного быстрее, чем при укусе в ногу или живот. Вирус был подтвержден. Пациенты продолжают лечение.

Теперь на урочище Таволжном действует карантин. Попасть на территорию нельзя до исправления ситуации. До этого здесь уже замечали следы лис и даже медведей, но чтобы зверь пришел буквально на порог рабочего домика — такое впервые. Ветеринары предупреждают, если дикое животное безбоязненно подходит к жилищам людей или самому человеку, это далеко не призыв о помощи, а повод держаться от него подальше. Такое поведение лесного хищника — как раз один из признаков заболевания.