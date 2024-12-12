Зеленский заявил о согласии на получение гарантий НАТО на подконтрольных территориях

Киев согласен, что приглашение в Североатлантический альянс и гарантии безопасности могут касаться подконтрольной Украине территории.

Об этом CBN News заявил украинский лидер Владимир Зеленский. При этом, по его словам, формально страна должна быть приглашена в НАТО в границах 1991 года.

По словам Зеленского, приглашение для всей территории Киеву нужно для завершения конфликта. Украина, как указал президент, юридически не может признать потерю территорий - конституция страны не позволяет сделать это. Зеленский считает, что это раскололо бы украинское общество.

Глава государства отметил, что Киев не желает вовлекать военнослужащих других стран в конфликт с Москвой или втягивать в него Альянс.

Ранее Зеленский пообещал подумать над предложением президента Франции Эммануэля Макрона разместить на Украине войска западных стран в качестве "гарантий безопасности".