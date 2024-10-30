Кадыров заявил об "ударе возмездия" по зданию Генштаба ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об "ударах возмездия" за атаку на Российский университет спецназа в Гудермесе.

В своем телеграм-канале он заявил, что сегодня утром ВКС МО России нанесли два удара "Геранями" по центру управления беспилотных систем Генштаба ВСУ в Киеве. "Именно с этого здания проводилось управление беспилотником, который прилетел во вторник в Гудермес", - добавил Кадыров.

Глава Чечни добавил, что есть информация о девяти уничтоженных украинских военных и еще 17 раненых.

Напомним, 29 октября украинские дроны атаковали Гудермес. Из-за атаки беспилотников загорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. Глава Чечни пообещал, что атака повлечет ответные меры. Кроме того, он сообщил, что в результате удара погибли украинские военнопленные.