Куйвашев: В 2025 году ремонт в "Городке чекистов" доберется до общественных пространств

В 2025 году в "Городке чекистов" могут добраться до ремонта мест общего пользования. Об этом в ходе "прямой линии" заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По его словам, старт ремонту уже дан, но пока работы идут в домах.

"Уникальный комплекс памятников конструктивизма. Прежде чем приступить к реставрации, нужно подготовить документы. Сегодня муниципалитету необходимо взять ситуацию на полный контроль. Выделили деньги на ремонт кровли. Уверен, в следующем году пойдем на ремонт мест общего пользования. Так или иначе мы шаг за шагом обязательно отремонтируем "Городок чекистов". Больше 60 млн рублей только на кровлю выделено", — рассказал губернатор.

Напомним, что тему ремонта "Городка чекистов" на "прямой линии" в сентябре затронул и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Градоначальник также подробно рассказал, что делается на сегодняшний день.

В 2021 году свердловский губернатор Евгений Куйвашев обещал сохранить "Городок чекистов" в ходе начавшейся в Екатеринбурге "реновации". Он заявлял, что власти должны его отреставрировать и реконструировать. Однако позже стало известно, что инвесторов не привлекают ОКН и здания конструктивизма, так как их реконструкция не выгодна в длительной перспективе.

В 2022 году сообщалось, что дома "Городка чекистов" планировали исключить из реестра ОКН.