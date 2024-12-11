Телефонные мошенники из Москвы отправляли похищенные деньги ВСУ

Телефонные мошенники из Москвы отправляли похищенные деньги вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщает Lenta.ru.

Сегодня ФСБ задержала 300 работников кол-центров, которые были вовлечены в схему международного мошенничества. Об этом сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудниками МВД и ФСБ России провели обыски и задержания. На момент их прибытия в офисах работали более 300 человек, среди которых – граждане более чем 10 государств ближнего и дальнего зарубежья.

Предварительно установлено, что злоумышленники организовали в столице деятельность нескольких кол-центров, в которых были оборудованы порядка 500 рабочих мест. Они общались с иностранцами и убеждали их вкладывать деньги в криптовалюту и деятельность различных торговых площадок.

Организация имела свое кадровое агентство для подбора и обучения персонала и службу безопасности.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее мы сообщали, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) и полиция в Москве пресекла деятельность кол-центров, которые обманули жителей более 20 стран.