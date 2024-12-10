СК: телефонные мошенники начали угрожать россиянам уголовным делом

Телефонные мошенники в России придумали новую схему обмана: они представляются высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета (СК) и запугивают человека уголовным делом. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

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"Они сообщают о наличии возбужденных уголовных дел и даже присылают в мессенджеры копии поддельных процессуальных документов, пытаясь запугать человека и заставить поверить в происходящее", - сообщили в СК.

Для прекращения "уголовного преследования" мошенники требуют перевести им деньги.

Также они убеждают человека в том, что в рамках дела выяснился факт использования его номеров карт и поэтому деньги нужно срочно перевести на "безопасный счет".

Как отметили в СК, мошенники общаются очень грубо, оказывают на абонента эмоциональное воздействие, запугивают и заставляют нервничать.

В ведомстве отмечают, что следователи не совершают никаких процессуальных действий по телефону. Это прописано в законах РФ. Если нужен допрос, то гражданина вызывают повесткой или телефонограммой. Также следователи никогда не требуют информацию по счетам и картам и коды из смс.

Следственный комитет России призывает россиян быть бдительными и не дать себя обмануть.

"Еще раз обращаем внимание граждан: не поддавайтесь уговорам, угрозам и влиянию телефонных мошенников. Незамедлительно сообщайте о таких фактах в правоохранительные органы", - написано в сообщении.