В Сирии казнили двоюродного брата Башара Асада - Сулеймана

В Сирии казнили двоюродного брата Башара Асада – Сулеймана аль-Асада. ОБ этом сообщило издание Alkhali24, пишет РИА Новости

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"С прибытием в Латакию авангарда сирийских повстанцев было объявлено, что Сулейман аль-Асад, руководивший силами национальной обороны, был убит", — сообщает издание.

Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили государственный телеканал в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной.

Напомним, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

Накануне омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в Telegram, что ведется поиск решений по эвакуации граждан России с детьми из Сирии. По ее словам, стали поступать соответствующие обращения.

Ранее она указала, что РФ готова забрать из Сирии 130 детей, чье родство с российскими гражданами было подтверждено тестами ДНК.