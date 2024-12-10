Бастрыкин запросил доклад об истязании мальчика в школе в Бурятии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела об истязании мальчика в школе в Бурятии.

Как сообщается в Telegram-канале СК, в СМИ появилась информация, что во время драки между учениками один из несовершеннолетних от полученного удара потерял сознание. Отмечается, что насилие к мальчику со стороны других школьников применялось уже не раз.

По данному факту следователи завели уголовное дело об истязании - ст. 117 УК РФ.

В начале ноября в Свердловской области подросток с разбега ударил ученицу ногой в грудь. Утверждалось, что он сделал это ради видео для соцсетей. После этого СК начал проверку. Бастрыкин поручил немедленно возбудить дело по части 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).

Позднее выяснилось, что ранее обидчик уже неоднократно издевался над девочкой. Несмотря на это, подростка не отстранили от занятий - вместо этого директор запретила детям снимать видео на телефоны в стенах школы, пригрозив постановкой на учет.