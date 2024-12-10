10 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

Екатеринбургские депутаты приняли бюджет на 2025 год

Депутаты городской думы Екатеринбурга приняли в первом чтении проект бюджета города на 2025 год и плановый период 2026-2027 гг.

По оценке директора департамента финансов Екатеринбурга Анны Турунцевой, в 2025 году в городскую казну поступят доходы в размере 87,4 млрд руб. В 2026 году сумма должна увеличиться и достигнуть 88 млрд 69 млн руб.

Запланированные расходы в 2025 году составят 90,582 млрд руб. Почти половину бюджета город потратит на образование — на финансирование этой сферы выделено 44,5 млрд рублей. Далее в списке приоритетов следует национальная экономика и социальная политика, на эти сферы выделят 24,5 млрд и 4,5 млрд соответственно.

Ожидаемый дефицит бюджета в 2025 году составит 3,115 млрд руб. или 6,6% объёма доходов бюджета без учёта безвозмездных поступлений.

Напомним, депутаты Екатеринбурга выделили сотни миллионов рублей на содержание городской думы в будущем году. В 2025 году на содержание гордумы предусмотрено 293 млн рублей. Большая часть этих денег - 257,3 млн - заложена на содержание и обеспечение деятельности аппарата думы (главным образом на зарплаты сотрудников и помощников депутатов).

Теги: бюджет, дума, расходы, доходы


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