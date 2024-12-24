24 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

На обновление городского транспорта Екатеринбурга заложили более 1 млрд рублей

Депутаты городской думы Екатеринбурга приняли во втором чтении бюджет города на 2025 год и плановый период 2026-2027 гг.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, представляя главный финансовый документ города, отметил, что городским властям "есть чем гордиться".

"Это подтверждается динамикой изменения параметров бюджета, которую постараемся сохранить и в будущие периоды. Если в 2021 году фактические расходы бюджета составили порядка 57 миллиардов рублей, в 2023 году — 72 миллиардов, то в 2024 году мы заканчиваем с планом по доходам в сумме 83,7 млрд, по расходам — 85,7 млрд рублей. На сегодня исполнение доходной части бюджета уже составляет 93% от плана", — отметил градоначальник.

Почти 60% расходной части бюджета направлено на финансовое обеспечение отраслей социальной сферы, таких как образование, культура, физическая культура, спорт. Более 2 млрд рублей будет направлено на капитальный ремонт муниципальных объектов.

По словам мэра, в проекте бюджета на 2025 год существенно увеличены расходы на транспорт. Если в 2024 году расходы на эту сферу составили 7,2 млрд рублей, то в бюджете 2025 года предусмотрено 12,6 млрд рублей. Увеличение расходов связано с проводимой транспортной реформой.

"Мы заложили средства в сумме 1 млрд 350 млн рублей на обновление подвижного состава городского общественного транспорта. Мы, наконец-то, приступим к обновлению нашего трамвайного парка, это событие, которого жители ждали уже не один десяток лет", — подчеркнул Орлов.

Он добавил, что на реализацию мероприятий национального проекта "инфраструктура для жизни" в проекте бюджета города предусмотрены расходы в размере более 2 млрд рублей.

Напомним, в конце ноября в администрации Екатеринбурга было подписано постановление с планом развития системы перевозок на 2024-2026 годы. В мэрии называли его ключевым документом по объявленной еще в марте транспортной реформе.

Теги: бюджет, город, депутаты, транспорт, инфраструктура


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Ранее 05.12.2024 14:47 Мск Екатеринбургские депутаты выделили на содержание думы около 300 млн рублей в год

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