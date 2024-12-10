Зеленский требует от Запада "четкого понимания", когда Украину возьмут в НАТО

Зеленский пообещал подумать над предложением президента Франции Эммануэля Макрона разместить на Украине войска западных стран в качестве "гарантий безопасности". Об этом он сказал на встрече с кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцем.

По его словам, иностранные войска будут нужны до тех пор, пока Украину не возьмут в НАТО. Но у Киева "должно быть до этого четкое понимание, когда Украина будет в ЕС и когда Украина будет в НАТО". Будто бы он больше всех в мире хочет мирного урегулирования, но Россия против. Поэтому нужно военное участие стран НАТО. Фактически Зеленский заявил, что не собирается прекращать воевать, пока на Украину на войдут войска стран НАТО. Это идет вразрез с призывом победившего на выборах президента США Дональда Трампа о немедленном прекращении огня с угрозой прекратить военную помощь.

Зеленский написал в телеграм-канале, что он намерен попроситься в НАТО, позвонив действующему президенту США Джо Байдену. А с Трампом эту тему обсуждать не имеет смысла.