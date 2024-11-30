На акциях протеста в Тбилиси задержаны восемь россиян

Восемь россиян были задержаны за участие в беспорядках на митинге оппозиции в Тбилиси, сообщила телекомпания "Имеди".

Всего были арестованы десять граждан зарубежных стран. Помимо россиян, задержали белоруса и американца.

После прошедших за последние два дня митингов в отделы доставили 107 человек. Они обвиняются в хулиганстве или в неподчинении требованиям полиции, сообщило МВД Грузии.

Напомним, 28 ноября правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что Грузия не станет вести переговоры по вступлению в Евросоюз до 2028 года, а до конца 2028 года будет отказываться от любых бюджетных грантов ЕС. Это заявление возмутило президента страны Саломе Зурабишвили, которая обвинила партию в конституционном перевороте.

В Грузии 26 октября прошли парламентские выборы. Согласно окончательным данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила с 53,93% голосов и получила в законодательном органе 89 мандатов из 150. Все прошедшие в парламент оппозиционные партии отказались признавать итоги выборов, так как сочли их результаты сфальсифицированными. После этого в стране начались протесты.