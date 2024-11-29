Находящиеся на круизном лайнере SH Diana россияне требуют вернуть полную стоимость тура в Антарктиду

Находящиеся на круизном лайнере SH Diana россияне записали обращение к руководству компании Swan Hellenic с требованием вернуть полную стоимость тура в Антарктиду, сообщают РИА Новости.

Туристы выразили уверенность, что корабль вышел в море уже сломанным, тем самым подвергнув опасности их жизни. По их словам, вместо путешествия в Антарктиду по программе с 17 остановками фактически получились три высадки по часу и 20 дней болтания на неисправном судне, на котором не работает стабилизация, людей укачивает, а какие-либо развлечения отсутствуют.

170 человек начали путешествие 13 ноября в Кейптауне. Но 22 числа корабль "встал" на Кипре из-за поломки двигателя. Путешествие приостановилось. Компания отказалась возмещать туристам полную стоимость отдыха. Пассажирам предложили вернуть 50% деньгами или предоставить скидку в 65% на следующую поездку. Это устроило всех туристов, кроме троих: они и начали бастовать.

Судно продолжает движение в хороших погодных условиях с соблюдением требований безопасности. Двое из бастовавших уже не голодают. С третьей несогласной с предоставленными льготами общаются члены экипажа. Ей объясняют, что курс изменили ради безопасности всех пассажиров.